中國285家仲裁委員會累計辦案件五百多萬件

中評社香港9月29日電／記者29日從中國司法部獲悉，截至2025年8月底，全國依法設立285家仲裁委員會，累計辦理仲裁案件500多萬件，涉案標的額九萬多億元，申請仲裁的當事人涉及100多個國家和地區，處理糾紛涉及金融、電子商務、建築工程等多個領域，為服務經濟發展和對外開放發揮了重要作用。



新華社報導，仲裁是國際通行的商事糾紛解決機制。近年來，各地司法行政機關、仲裁機構和廣大仲裁從業人員認真貫徹落實黨中央關於仲裁工作的決策部署，扎實推進國際商事仲裁中心建設，切實加強涉外仲裁人才培養，深入開展仲裁國際交流合作，發揮仲裁在多元化糾紛解決機制中的作用，仲裁事業進入蓬勃發展新時期，中國仲裁的整體實力、國際影響力全面提升。



與此同時，中國加快完善仲裁法律制度。今年9月12日，十四屆全國人大常委會第十七次會議表決通過新修訂的《中華人民共和國仲裁法》，從完善涉外仲裁製度，提高仲裁公信力，推進中國特色仲裁製度創新等方面做出一系列制度性安排。著力健全完善具有中國特色、與國際通行規則相融通的仲裁法律制度，標誌著中國仲裁製度建設和仲裁事業發展進入了新的階段。



司法部有關負責人表示，將會同有關部門、單位扎實做好新修訂仲裁法的貫徹實施，完整準確全面做好法律宣傳解讀，落實好法律相關要求，推動各項配套規定盡早出台實施，促進仲裁事業健康快速發展。