韓國老年人相對貧困率OECD最高

中評社香港9月29日電／韓聯社報導，韓國統計廳29日發佈的“2025年老年人口統計”數據顯示，韓國退休人口的相對貧困率接近40%，在經合組織（OECD）成員國中居首。2025年65歲及以上人口占比首次突破20%，標誌著韓國正式邁入超級老齡化社會。調查還顯示，三分之二的老年人對當前生活以及社會、經濟成就不滿意。



今年65歲及以上人口為1051.4萬人，佔總人口的20.3%，佔比首次超過20%。預計到2036年將突破30%，2050年將超過40%。65歲以上老齡家庭已達618.7萬戶，佔全體家庭的27.6%，預計2038年將增至1000萬戶，2052年佔比將過半（50.6%）。



去年老齡家庭的平均凈資產為4.659億韓元（約合人民幣237萬元），同比增加1054萬韓元。衡量收入差距的基尼系數為0.38，較上一年（0.383）有所下降。但66歲以上退休人口的相對貧困率（收入低於中位數的50%）達39.8%，同比上升0.1個百分點。以2022年為基準，韓國老齡人口貧困率在OECD33個成員國中居首。就業意願方面，57.6%的65至79歲老人表示“想繼續工作”，“貼補生活費”是首要原因（51.3%），其次是“享受工作的樂趣”（38.1%）。



另外，去年65歲及以上人口中，對當前生活感到滿意的比例為35.5%，同比增加3.6個百分點，但仍低於全體人口均值（40.1%）。對自身社會和經濟成就感到滿意的比例為33.2%，較上年上升6.6個百分點，同樣低於整體均值（35.7%）。