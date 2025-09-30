探尋火中取玉技藝　兩岸記者體驗琉璃上釉

兩岸記者一行29日上午赴北京門頭溝琉璃文化創意產業園（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）窑火千年，琉光溢彩。琉璃如何浴火而生，又為何被世代皇室鐘愛？兩岸記者一行29日上午赴北京門頭溝琉璃文化創意產業園尋找答案。



國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部28－29日組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪活動，琉璃技藝之旅是此行尾聲。



據介紹，這片占地3萬多平方米的園區，前身是始建於1263年的皇家琉璃窑廠，為故宮、天壇、頤和園等皇家建築燒制琉璃製品長達700餘年。2013年，隨著市場需求下降和環保約束趨嚴，琉璃製品廠關停。十餘年後的今天，這座古老窑廠已蝶變為集非遺傳承、文化體驗、休閑旅遊於一體的現代文創園區。



在琉璃文化學者肖永旺老師的引導下，記者一行依次參觀了琉璃博物館、隧道窑藝術中心、非遺傳承工作室，近距離探訪國家級非物質文化遺產琉璃燒制技藝的發展歷程，聆聽與之相關的歷史故事。



進入園區，一座精美的琉璃龍鳳璧矗立眼前。據介紹，這是由上世紀八十年代為新加坡定製作品的備件組合而成的。作為皇家官窑，琉璃窑廠一直有“燒一備三”的傳統。皇家禦用時期，主件安裝後，備件會全部銷毀，以防流落民間。

