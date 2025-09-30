港議員官員立法會擊劍乒乓 為全運會打氣

為迎接第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，香港特區立法會舉行打氣活動（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）為迎接第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，香港特區立法會29日舉行打氣活動，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會主席梁君彥及多位議員、香港運動員代表出席。除了現場為賽事打氣、點讚外，議員與官員還在立法會大堂即場“小試身手”嘗試打乒乓球及擊劍等運動。



活動當天下午在立法會大堂舉行。立法會主席梁君彥首先致辭表示，十五運會很快會在11月9日隆重開幕，殘特奧會亦將於12月8日接棒登場。這兩項大賽是國家水平最高、規模最大的競技舞台，也是培育和選拔奧運人才的搖籃。



梁君彥說，今屆全運會和殘特奧會對國家、對香港都有劃時代意義。兩項大賽以往都是由省或直轄市舉辦。今屆創先河，首次加入香港和澳門兩個特別行政區參與承辦，亦是歷來首次由粵港澳大灣區共同承辦。這正正顯示國家對香港承辦頂級體育盛事能力的充分肯定，亦是對粵港澳大灣區多方位融合發展的堅實支持。香港將承辦全運會8個競賽項目及1個群眾賽事活動，亦會承辦殘特奧會4個競賽項目及1個大眾項目，而香港的世界級場地啟德體育園，更將擔當今次體育盛事的競賽場地。



梁君彥表示，上屆全運會港隊表現出色，勇奪2金5銅。上屆殘運會，港隊取得10金1銀6銅的佳績。今屆全運會，香港作為主辦城市之一，預計將派出600至700位運動員參賽，數目較上屆多達近4倍，是歷屆之冠。