美軍將領緊急會議主題曝光

中評社北京9月29日電／美國總統特朗普30日將出席一個緊急召集的軍方會議。這次會議由美國國防部長赫格塞思倉促召集，駐世界各地的美軍將領日前因此紛紛趕赴弗吉尼亞州匡蒂科，將於30日在位於當地的美國海軍陸戰隊基地參加會議。美國在全球不少地方有駐軍，由不同軍銜的將領指揮，因此美軍將領齊聚一地開會的情況比較少見。



新華社援引美聯社28日報導稱，特朗普在白宮最初被記者問及相關消息時，似乎對會議完全不知情。後來，特朗普在28日接受美國全國廣播公司新聞台電話採訪時形容這個會議為“團體精神”。



他還在接受採訪時告訴路透社記者：“我要告訴將軍們，我們愛他們。他們是被珍視的領導人，要堅強、要強硬、要機智，還要有同情心。”他說，“團結精神”是這次會議的所有，“是時候有人這麼做了”。



美國有線電視新聞網（CNN）援引匿名消息人士的話報導說，召集美軍將領開會是赫格塞思的點子，後來才把計劃告訴了白宮。至於為什麼要讓這麼多美軍將領聚在一起開會，則令人費解。據估計，眾多美軍將領前往會議現場，僅機票費用就高達數十萬甚至百萬美元，而這個會議時長預計僅一個多小時，還將進行網上直播。



截至26日，並無消息顯示赫格塞思將在會上發表有關國家安全的重要聲明。CNN報導援引一名白宮官員的話說，這次會議不過是“新軍方”的實力展示，以告知世人總統治下的軍方究竟是啥樣。



特朗普27日以應對“國內恐怖分子”為由，宣布將向民主黨主政的俄勒岡州波特蘭市派遣軍隊，遭到地方政府抵制。今年6月和8月，特朗普曾向洛杉磯、華盛頓派遣部隊，也遭遇強烈抵制。

