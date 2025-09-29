美政府關門倒計時　最後時刻能否打破僵局？

中評社北京9月29日電／美國參議院預計將於9月30日對眾議院通過的政府撥款延期法案進行投票，該法案若通過，將使美國政府在國會完成年度支出法案期間繼續運轉7周，避免“停擺”。



新華社援引美聯社報導，美國參議院民主黨領袖查克·舒默與共和黨領袖約翰·圖恩以及眾議院兩黨領袖將於29日在白宮就此事會見總統特朗普。儘管政府“停擺”最後期限近在眼前，民眾、共和兩黨立場卻愈發強硬，目前尚無任何妥協跡象。



政府關門迫在眉睫



共和、民主兩黨通常應在10月1日新財年開始前通過年度撥款法案。由於近年來兩黨政治爭鬥白熱化，往往無法及時達成一致，國會便通過短期支出法案以暫時維持聯邦政府運轉。眼下，儘管共和黨控制著國會和白宮，但根據參議院規則，他們至少需要7名民主黨參議員的支持才能通過支出法案。美國聯邦政府資金將在9月30日午夜耗盡，若民主、共和兩黨屆時不能協商一致，部分政府機構將面臨“停擺”。



特朗普28日表示，他將於29日與國會兩黨領導人討論即將到來的政府關門，並認為民主黨人可能希望達成協議。消息人士透露，參加“最後時刻會議”的除查克·舒默和約翰·圖恩之外，還有眾議院議長邁克·約翰遜和眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯。



一直以來，民主、共和兩黨堅持各自立場僵持不下，都認為對方將“承擔”政府關門的後果，並向美國公眾承擔責任。

