梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉

中評社香港9月29日電／香港立法會主席梁君彥宣布，不再參選下屆立法會選舉。



RTHK報導，梁君彥說，經過與家人商量，並考慮年紀已超過70歲，決定不參選第八屆立法會選舉。他表示，原本打算稍後時間再交代相關決定，但近日不少業界人士向他詢問，因此先作出宣布，讓有意參選工業界(第一)的人士有充分時間準備。



梁君彥說，自2004年起代表工業界出任立法會議員，2016年起擔任主席，帶領立法會克服重重困難，提升硬件軟件，與時並進，帶領立法會成功協助中央和特區政府，克服反對派議員對立法會運作和特區管治的衝擊，並全面修訂議事規則，杜絕“拉布”等行為，讓議會回復理性務實，提升議事效率。



他指出，榮幸過去多年服務工業界和市民，見證香港迎難而上、克服困難，又說自第六屆立法會獲推選出任主席，能夠在這崗位上貢獻社會是畢生最大榮幸，現時是適合時候功成身退，認為任內表現如何應該交由公眾評價。



梁君彥提到，如果稍後有關網約車的條例草案順利通過，本屆立法會通過124條政府法案和6條議員議案，較上屆超出六成，其中成功為基本法23條完成本地立法，為一國兩制行穩致遠和香港長治久安奠下堅實基礎，現屆會期尚餘三星期，有信心可以圓滿完成所有議程項目。



他又說，新一屆立法會選舉即將舉行，希望有年青的有能之士參選，相信當選的議員會繼續支持行政長官和特區政府依法施政。