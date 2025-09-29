俄：需要弄清向烏提供戰斧導彈帶來的潛在威脅

中評社香港9月29日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱，莫斯科對可能向烏克蘭提供“戰斧”導彈的回應，衹有在確定潛在的威脅之後才能確定。



在與記者交談時，佩斯科夫稱，克里姆林宮聽到了美國副總統JD·萬斯和美國總統特使基思·凱洛格關於可能向烏克蘭提供“戰斧”導彈的言論。



佩斯科夫稱， “讓我們先明確立場，弄清潛在威脅。畢竟還要弄清楚誰將參與這一進程。然後才能確定回應立場。”



根據《華爾街日報》26日援引美國政府及基輔方面消息人士的報導，特朗普在紐約與弗拉基米爾·澤連斯基會晤時表示，對於解除使用美國遠程武器深入打擊俄羅斯本土的限制持開放態度，但並未就修訂當前限制做出直接承諾。



報導稱，會晤中烏方還提出了射程達1500公里的“戰斧”巡航導彈的供應問題。據悉，美國政府正在考慮這種可能性，其替代方案包括提供更多的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。



俄羅斯認為，向烏克蘭提供武器阻礙局勢的調解，直接使北約成員國捲入衝突，是在“玩火”。俄外長拉夫羅夫此前指出，任何包含向烏克蘭提供武器的物資，都將成為俄羅斯的合法打擊目標。他表示，美國和北約正在直接捲入烏克蘭衝突，不僅供應武器，還在英國、德國、意大利和其它國家境內培訓人員。克里姆林宮此前表示，西方向烏克蘭提供武器無助於談判，會產生負面影響。