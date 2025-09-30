李應生答中評：發展中醫藥 北都帶來大機遇

港區全國人大代表、香港中醫中藥界聯合總會會長李應生（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）港區全國人大代表、香港中醫中藥界聯合總會會長李應生近日接受中評社記者專訪時表示，香港要發展中醫藥產業，最大的優勢是背靠祖國聯通世界。他認為，香港做中藥材檢測中心最有優勢。中長期來說需要培訓更多人才，而北部都會區將帶來很大機遇。



李應生表示，年底香港中醫醫院即將投入使用、政府中藥檢測中心永久大樓落成標誌著香港中醫藥發展的一個新里程碑。他認為，應建立中西醫結合標準及大灣區中藥標準以更好地推動中醫藥發展。



“香港有國際水平的政府檢測中心，中藥標準受到國際認可。”香港推動中醫藥向外發展，可做到事半功倍的效果，李應生認為，可以在粵港澳大灣區中建立一體化的中藥標準及政策，相信更加有利企業出海及擴展中醫藥事業，深化中醫藥產業方面的國際交往合作。“首先是在醫藥標準上可以先行先試，可以走出去的，可以先做。先用大灣區的標準，再擴展到全國。”



李應生表示，香港不具備中藥材的產地優勢或者製作中心的優勢，但在檢測方面可以成為優勢。“香港做中藥材檢測中心的地位是最有優勢的。”



中長期來說，李應生表示，香港還需要訓練人才，建立廠房。在人才培養方面，香港除了要培養研究型科學家之外，還要培養一定的技術人才。“現時技術人才還是不夠的，優質的管理與生產需要多種人才。因此在培養高等教育類型的學科人才、新入行人才之外，在職培訓也很重要，原有的經驗豐富的中醫藥一線技術人才不能忽視。需要兩方面的傳承發展。”