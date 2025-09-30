快評：美應明確反“獨”　不只是為“大交易”

中評社快評／《華爾街日報》近日引述知情者稱，在美國總統特朗普渴望與中國達成經貿協議之際，中方尋求美方在台灣問題上讓步，正式表明美國反對“台獨”。中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應了相關問題。



郭嘉昆強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。堅持一個中國原則，就理所應當反對“台獨”分裂。



今年1月美國政黨輪替之後，“特朗普會不會出賣台灣”一直是一個熱門話題。大半年來，特朗普對台政策呈現出交易性和多變性，未來某一天為了達成“大交易”，而正式表明美國反對“台獨”，是可能的。



西方媒體、包括《華爾街日報》等近期常將特朗普可能在台灣問題上讓步與中美經貿談判、或中美領導人會面等聯繫在一起。事實上，因為台灣問題是中國核心利益中的核心，所涉及的遠不是做“交易”那麼簡單。



美國應該明確反對“台獨”，慎重處理台灣問題，因為不這樣做，中美兩國就有可能被“台獨”分離主義者拖入衝突對抗的危險境地。過去幾十年台海多次爆發嚴重危機，都與美方插手、或縱容“台獨”挑釁有關。為了避免危機重演，美國應明確反對“台獨”。



又因為雙方力量此消彼長，美國在全球面臨“戰略撤退”問題，“保護”台灣越來越力不從心。特朗普是時候明確表明反對“台獨”，那樣的話，與中方談“交易”將會事半功倍，同時減少被“台獨”拖入衝突或對抗的可能性。