史文：台非美關鍵利益不應為之而戰

中評社華盛頓10月8日電（記者 余東暉）美國知名亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）斷言，台灣是最有可能引發美中直接戰爭的爆發點。台灣是美國的重要（important）利益，但不是關鍵（vital）利益。它並非美國與中國大陸開戰的正當理由。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文日前在該智庫的政策簡報中作此論斷。主張美國應該為台灣而戰的人最常見的論調是，北京成功對台動武將嚴重損害美國的“關鍵利益”，其中包括：事關整個亞洲地區的安全與穩定；事關台灣先進芯片的生產能力；事關美國作為盟友可靠安全保障者的信譽；事關美國的道德聲譽和全球自由主義規範。史文對此進行了逐一反駁。



史文首先肯定台灣是美國的“重要利益”，稱華盛頓不能簡單地放棄台北，但他說，美國支持台灣的戰略、聲譽和道德原因並不延伸到冒著與中國開戰的風險。因為台灣並非事關美國生死存亡和整體福祉的“關鍵利益”。主張美國不惜一切代價保衛台灣的人誇大了台灣的戰略價值和中國大陸對東亞的軍事威脅。



從戰略重要性來看，史文認為，台灣並非處於美國確保整個亞洲穩定、繁榮、開放的“關鍵利益”的中心。如果美中因台灣問題展開地區性、甚至全球性的破壞性戰爭，反而升高對美國確保整個亞洲穩定繁榮能力的威脅。將台灣視為對美國至關重要的軍事戰略要地，誇大了台灣的軍事價值，是美中戰略競爭近年加深後才重新冒出的論點，與美中關係正常化後美國對台廢約、撤軍傳達的意味不同。