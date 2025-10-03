美權威調查確認中國是世界上最安全國家之一

蓋洛普的全球“法律與秩序指數”排名 中評社華盛頓10月2日電（記者 余東暉）美國知名民調公司蓋洛普最新發佈的《2025年全球安全報告》確認，中國是世界上最安全的國家之一。中國居民的安全感位列全世界第三位，中國的“法律與秩序指數”名列全球第四位，遠超過所有的西方大國。香港特區和台灣地區的居民安全感和法秩指數排名亦不俗。



從2006年開始，蓋洛普公司每年面向全球進行關於民眾安全感和法律與秩序狀況的調查，其結果受到人文研究學界的重視。2024年的調查面向全球144個國家和地區的14.5萬成年居民，問他們是否覺得在他們的社區獨自夜行安全，以感覺安全者的比例高低，編列居民安全感的排名。再結合居民對所在地警察的信任程度、居民過去一年錢財失竊的比例、居民過去一年遭受攻擊和打劫的比例，蓋洛普還計算出相應國家和地區的“法律與秩序指數”，以此表明當地的治安程度。



按照更能反映治安好壞的“法律與秩序指數”，治安程度排名最高的三位是：塔吉克斯坦（97分）、新加坡（95分）、科索沃（94分）；中國、冰島、越南並列第四位（均為93分）；香港特區和台灣地區並列第18位（均為89分）；日本和韓國並列第36位（均為86分）；印度、英國、美國並列第46位（均為84分）；俄羅斯與土耳其並列第79位（均為79分）。法律與秩序指數最低的三位是：利比裡亞（49分）、塞拉利昂（55分）、乍得（58分）。



根據居民迴應獨自夜行是否安全的答案，編列的“民眾安全感”排名前三位是：新加坡（98%）、塔吉克斯坦（95%）、中國和阿曼並列第3（94%）。香港特區與挪威並列第6（91%）；台灣地區與薩爾瓦多並列第17位（89%）；韓國名列第29位（80%）；日本與德國並列第30位（78%）；英國與加拿大並列第42位（76%）；印度與利比亞並列第57位（72%）；美國與以色列並列第61位（71%）；俄羅斯與羅馬尼亞並列第66位（69%）。民眾安全感最差的三位是：南非（33%）、萊索托和博茨瓦納（34%）。