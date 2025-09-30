資金避險　金價上望3829美元

中評社香港9月30日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，上周美匯指數震蕩反彈，國際油價收漲，現貨黃金連漲六周。當前全球經濟處於關稅、地緣政治與貨幣政策交織期，美國經濟顯韌性卻通脹難消，政府關門風險攀升，美聯儲因數據缺位致政策路徑不明，推升貴金屬避險情緒。本周需關注美聯儲官員對減息政策解讀，重點留意美國9月ADP就業、ISM製造業採購經理指數（PMI）、初請失業金人數、非農報告等關鍵數據，以研判10月底美聯儲議息會議動向。



過去一周，特朗普關稅與晶片新政持續重塑全球供應鏈，以強化美關鍵產業鏈主導地位；地緣政治上對俄羅斯、伊朗施壓加劇；烏克蘭則襲擊俄羅斯石油泵站，俄或延長汽油出口禁令並討論柴油禁令。美聯儲官員對減息路徑分歧大，主席鮑威爾等立場謹慎，理事米蘭主張每次減息0.5厘，市場預計今年再降0.25厘，10月、12月減息概率高；新領導層或引發結構性變革，解雇理事庫克遭多方反對。此外，美政府支出分歧致關門風險升溫，10月非農數據或延遲。美國9月Markit製造業、服務業和綜合PMI初值均創數月新低，二季度GDP上修至3.8%創兩年新高，核心PCE同比維持2.9%高位。政治僵局與數據真空致美元疲軟，貴金屬需求獲提振。



美政府停擺或延發經濟數據



本周重點關注美國政府運作、關鍵數據及美聯儲動向。美政府面臨關門風險，10月1日大限將至，兩黨在臨時支出議案上對立，關門概率超75%，長期關門或致關鍵數據延遲發布。周五出爐的非農就業數據至關重要，美聯儲已將此作為政策核心考量，將為10月底議息會議提供關鍵線索。若新增就業疲軟，將提升10月減息0.25厘概率，壓制美元利好黃金；若數據強勁可逆轉減息預期，助推美元走強。需重點關注非農數據與美聯儲官員講話，以把握政策傾向。



技術分析，黃金周線BOLL通道開口，KD高位；日線BOLL收窄、KD死叉，短期仍存震蕩上攻契機。關鍵阻力3788至3829美元，突破3829美元有望續漲；重要支撐3690至3734美元，守穩3690美元仍具上行機會。