印尼東爪哇一學校建築倒塌已致1死83傷

印尼東爪哇省一學校建築倒塌 已致1死83傷（圖源：央視新聞） 中評社北京9月30日電／據央視新聞報導，9月29日晚，印尼東爪哇警察局公共關係部門表示，截至目前，東爪哇省學校建築倒塌事故已經造成1人死亡，83人受傷。



該部門稱，倒塌的建築共三層，事發時尚未完工，仍在建設中。



29日下午，東爪哇省西多爾佐地區一所寄宿學校的一座建築物倒塌，有學生被困。