】 【打 印】 
印尼東爪哇一學校建築倒塌已致1死83傷
http://www.CRNTT.com   2025-09-30 11:30:23


印尼東爪哇省一學校建築倒塌　已致1死83傷（圖源：央視新聞）
　　中評社北京9月30日電／據央視新聞報導，9月29日晚，印尼東爪哇警察局公共關係部門表示，截至目前，東爪哇省學校建築倒塌事故已經造成1人死亡，83人受傷。

　　該部門稱，倒塌的建築共三層，事發時尚未完工，仍在建設中。

　　29日下午，東爪哇省西多爾佐地區一所寄宿學校的一座建築物倒塌，有學生被困。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：