中國科技股搶手　牛冠全球

阿里巴巴股價持續強勢，本月累升達五成。（大公報） 中評社香港9月30日電／大公報報導，包括A股及港股在內的中國股票持續成為環球資金加倉對象，尤其是中資科技股，表現牛冠全球，其中阿里巴巴（09988）股價本月累升50%，美國科技股七雄也比下去，令阿里市值打入全球十大科技股之列，凸顯中國科技股投資價值釋放，在全球資產配置比重持續提升。



美國聯儲局減息好消息落實後，美股有回吐壓力。事實上，美國通脹持續加劇下，聯儲局減息路線圖不確定性很高，加上歐央行、英倫銀行、日本央行相繼維持息率不變，令美元受壓。



外資轉軚 加倉中資股占比



在弱美元之下，更多資金從美股、美債流出。目前全球投資者對美元資產有戒心，就算繼續持有美國股債，也會買入看空美元的金融衍生產品，以對衝美元下跌風險，形成美元匯價持續受沽壓。因此，今年首三季，美股繼續跑輸全球，而A股及港股在資金簇擁之下保持強勢，在環球市場中表現出眾。



外資加倉中國股票坐言起行。總部位於英國倫敦的資產管理公司Polar Capital轉軚看好中國股票，投資策略由減持變為吸納，已將旗下新興市場投資組合中的中國股票比重，由原本20%顯著提升至30%以上，相信這不會是個別例子，環球資產管理公司、投資基金、退休金普遍增持中國股票比重，支持A股及港股造好。



根據高盛數據，8月全球對衝基金淨買入A股金額是近一年最多。截至昨日，上證指數、滬深300、上海科創板、深圳創業板年內分別上升15.2%、17.4%、48.7%及51.2%，而港股在逾11000億元北水入市支持下，恒生指數、國企指數、恒生科技指數在今年累升32.7%、29.7%及41.5%。中資股在全球市場中表現出眾，特別是中資科技股平均升幅達三、四成，遠遠高於MSCI環球股市指數約16%的升幅。

