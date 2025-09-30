日本東京羽田機場一機庫起火（圖源：央視新聞） 中評社北京9月30日電／據央視新聞報導，當地時間29日上午9時10分左右，東京羽田機場一座正在拆除的機庫發生火災。東京消防廳出動34輛消防泵車等進行滅火，截至目前，機庫屋頂約100平方米被燒毀。



據警視廳等部門稱，當時有多名作業人員在進行拆除作業，但沒有發現受傷或被困人員。



日本國土交通省表示，截至目前，這起火災尚未對航班造成影響。