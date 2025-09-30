富權：“藍白合”將會是以何種形式進行？

中評社香港9月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：“藍白合”將會是以何種形式進行？以下為文章內容。



在中國國民黨主席換屆選舉的過程中，“藍白合”是一個重要的議題。人們的普遍認知，目前民調最高的郝龍斌，因為在台北市政府的市政事務中與柯文哲有恩怨，雖然主要責任不在郝龍斌，但畢竟是存在著疙瘩，因而不利於推動“藍白合”，不過看到了自己“短板”的郝龍斌，已經表態將會以最大的誠意推動“藍白合”，並應允在贏取“二零二八”後組織聯合政府，而且似乎也得到民眾黨人的正面回應。而民調緊追郝龍斌的鄭麗文、羅智強，則是因為與柯文哲沒有任何私人恩怨，羅智強而且在“立法院”的攻防戰中與民眾黨“立委”合作無間，因而此兩人被視為倘當選國民黨主席，最有利於推動“藍白合”。



“藍白合”的樣式如何？怎樣推動“藍白合”？在國民黨主席選舉過程中，可能還未能能充分討論，但這卻是最關鍵的因素。雖然藍白兩黨在現實“下架民進黨”的目標上是一致，但在具體細目上卻是仍然存在著許多分歧，甚至因為個人性格、訴求等方面的原因，有可能會導致“煮熟的鴨子也飛走”，就像在藍白兩黨已經達成“藍白合六點共識”後，仍然會破局那樣。因此，在十月十八日的投票產生新的黨主席之後，這個議題就適宜及早擺上國民黨中央的議事案頭。



“藍白合”的主要樣態，有兩個大方向。一個是充當好在野黨的角色，對執政民進黨當局進行監督及制衡，這方面已經在過去的一年多來，兩黨合作得很好，尤其是在“立法會”的法案攻防戰方面，相信今後仍將能繼續保持這種良好的發展態勢。



另一個是人們最為關注的選舉合作。這又分為兩個層面，其一是二零二六年的“九合一”地方選舉，民眾黨希望國民黨能夠作出“禮讓”，讓民眾黨獲得一席“直轄市長”及較多的縣市議員議席，以擴大其政治版圖；其二是二零二八年的台灣地區領導人及“立委”大選，民眾黨可能會吸取二零二四年“藍白合”破局的教訓，真誠地與國民黨合作，以推動實現“下架民進黨”的夙願，但不排除柯文哲仍然“自我感覺良好”，甚至以為自己是“台灣曼德拉”而堅持要當“正”的，從而重蹈覆轍。



在二零二六年的“九合一”選舉方面，由於縣市議員是“復數名額”選舉，藍白兩黨合作的機率將會較高，國民黨不排除將會綜合各方面因素，對民眾黨作出最大“禮讓”。而縣市長是“單一名額”選舉，可能就較為棘手。尤其是黃國昌對參選新北市長已經籌謀多年，國民黨是否會作出“禮讓”？最為“頭痛”。



應當說，民眾黨對於國民黨可以依法爭取連任的縣市長尤其是“直轄市”級的台北市長和桃園市長，是不會置喙的。而依法不能爭取連任的台中市長，因為民眾黨沒有可以擔起大旗的戰將，相信將不會“伸手”，反而將會在“藍白合”的大旗之下，極力支持國民黨提名的候選人。這是“除笨有精”，除了是契合“藍白合”的主旨之外，更是為了換取國民黨在新北市長人選上的“禮讓”合作。



新北市是全台灣地區人口亦即選民最多的城市，也是“GDP”及財政最充裕的城市，關乎到台灣地區領導人大選的成敗，因而是各政黨“兵家必爭之地”。黃國昌在“二零二四”的“藍白合”破局，未能圓其出任“法務部長”以推動司法改革之夢後，就一直對新北市長之位虎視眈眈。尤其是柯文哲和他自己都表態，不放棄“不分區立委兩年條款”後，他即將面臨沒有公職“政治舞台”的宭境的情況下。但國民黨卻不能輕易“禮讓”，這除了是基於新北市的重要戰略位置之外，也擔心在民進黨參選者的戰力不低下，倘是由黃國昌代表藍白兩黨出戰，未必能夠勝選，這就將會平白丟失新北市這個戰略要地。

