中大醫學院對談　科學與信仰碰撞出智慧火花

中大醫學院昨日舉辦“從上天堂到破地獄：醫生與笑匠談生死”對談會，數百人的講廳座無虛席。香港文匯報 中評社香港9月30日電／在華人社會，死亡向來是忌諱；不過，在醫學與教育領域中，“生與死”卻是非常重要的課題，醫護人員在提供治療或處理病人事務時，很多時要直面生與死相關的抉擇，惟年輕一輩的醫科生卻未必有太多機會親身面對生死重要關口。香港中文大學醫學院昨日舉辦“從上天堂到破地獄：醫生與笑匠談生死”對談會，數百人的講廳座無虛席，一眾未來醫學界希望對談中窺探到更多生死間的智慧。講台上，一位是用喜劇呈現人生的香港電影人許冠文，一位是身經無數臨床考驗的中大醫學院院長趙偉仁，加上擔任主持的腫瘤學系系主任莫樹錦，他們共同穿越科學與信仰、理性與情感的邊界，談人與死亡的相遇、距離與準備。



香港文匯報報導，什麼是死亡？多數人會說，是生命停止運作的那一刻，或疾病突襲後的終局。然而，許冠文卻從“意義”開始追問。他曾經長久困惑：人從何來？來做什麼？死後去哪？三個問題找不到答案，幸福仿彿也就無從安放。想了很久，他把人分成兩種：想通的，與想不通的。前者多半相信宗教，若有上帝，一切自有安排，來處、去處與此生目的都有交代；但他自認屬於另一半，不信的那群。



許冠文：活在當下快樂度日即意義



許冠文說，醫生都是學科學出身，“講求證據，要求可證。”然而他自覺上帝不可證，理性上難以安頓，於是人從哪裡來、將往哪裡去，都成了無解的空白。直到拍畢電影《破·地獄》，他忽然鬆開了執念：也許那些問題不必是此生最重要的功課。既然終有一死，甚至死後或許什麼都沒有，那麼真正的重點，是沿途風景，每一秒、每一分、每一日的真實景色與摯愛之人，連同那些不完美的片刻，一併珍惜。“只要活在當下、快樂度日，這就是意義。”他說：“沿途風景才是重點，是否有來生並不重要。”



趙偉仁：面對無常仍有勇氣續前行



看似對立的科學與宗教，趙偉仁既信科學，也信宗教，“人生不是自助遊，不是你說走就走，也不是你能安排何時下車。”在不可控的旅程里，他選擇以信仰支撐內心，好讓自己能更專注看風景，面對無常，也仍有勇氣繼續前行。“即使明天就死，也要帶著信心走。”

