黃仁勳：中國芯片僅落後美國數納秒

來源：香港商報網 中評社香港9月30日電／人工智能（AI）芯片龍頭英偉達CEO黃仁勳稱，中國在芯片製造方面只是落後美國數納秒（nanosecond，十億分之一秒），並呼籲美政府允許美國企業在中國大陸市場競爭。



據香港商報網綜合報導，黃仁勛近日在播客訪談中指出，美國政府應該停止試圖將市場隔離開來。他曾聽到有人說中國在AI芯片“落後美國兩三年”，這是十分荒謬的：“中國現在僅落後美國幾納秒而已，所以我們必須去競爭。”



他坦言，儘管英偉達在海外市場仍有增長機會，但這並不意味著中國對公司不重要：“它對我們至關重要。任何認為中國市場不重要的人，都是在自欺欺人。”



黃仁勳又指，美國總統特朗普希望贏得AI競賽，這將是一場非常漫長的競賽，他明白現在正值關鍵時刻，希望世界上每個人都能在美國技術的基礎上發展。但中國一直在積極推進自身的AI基礎設施計劃，據悉已要求國內數據中心至少有50%的芯片必須來自本土同類製造商，以避免依賴美國製造的技術。華為及其昇騰910B （Ascend 910B）芯片和無CUDA生態系統，可以說是這方面的先鋒。



他說：“沒人需要原子彈，但每個國家都需要AI。”他指出，中國希望中國的公司發展壯大，“他們做得很好，這完全是他們的權利”；現在，中國擁有龐大的人才儲備、充滿活力的工作文化以及內部競爭環境，中國芯片產業是“一個充滿活力、創業精神、高科技、現代化的產業”。



黃仁勛預測，全球每年在AI基礎設施上的資本支出將達到5萬億美元，OpenAI可能成為下一個萬億美元市值公司，其“雙重指數級增長”可能推動公司估值創下行業歷史上最快的增長速度。



美國總統特朗普政府早前宣布，將要求各公司每年支付的H－1B簽證費用大幅增加至10萬美元，目的是嚴打濫聘外勞。黃仁勳說，在與中國競爭的同時，美國不必對中國人才過於嚴苛，認為如果聰明的學生轉向歐洲發展，反而對美國不利，他直接點名美國的對華鷹派，摧毀了外國學生追尋美國夢的管道，自以為鷹派像個榮譽勳章，事實上卻是一種恥辱徽章，一點也不愛國。