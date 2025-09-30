逾千食肆商戶推優惠賀國慶76周年

香港飲食界公布“飲食界慶祝國慶76周年優惠活動”安排。 主辦方供圖 國慶食肆優惠（部分） 中評社香港9月30日電／為慶祝國慶假期，香港飲食界於昨日公布“飲食界慶祝國慶76周年優惠活動”安排，逾千間食肆及商戶將於明日提供菜式及餐飲優惠，包括KFC再推“10蚊雞”、東海堂紅豆銅鑼燒盛惠以10.1元發售，翡翠拉麵小籠包招牌“蟹粉小籠包”可享七折優惠等。至於早前遭超強颱風“樺加沙”吹爆玻璃的香港富麗敦海洋公園酒店，則推出自助午餐及晚餐國慶七折優惠，與食客共賀國慶。飲食界立法會議員張宇人表示，不少商戶是首次參與，令提供優惠的商戶數目有所增加，部分優惠更不限於國慶當日，呼籲市民與內地旅客踴躍消費。



多間堂食七折 有餐廳提供“軟餐”



香港文匯報報導，張宇人昨日聯同美心、大快活及大家樂等多間連鎖品牌的代表舉行記者會，介紹了是次活動推出的特定餐品優惠。太興、敏華冰廳、亞參雞飯、TOKENYO韓式烤肉、金記冰室、奇華茶室、靠得住粥麵小館、安金稻朝鮮拌飯、瓊芳冰廳、餃子駅、一橋拉麵等多間商舖將推出全日堂食七折。



張宇人表示，有餐廳會提供“軟餐”七折以推動銀髮經濟。他續說，業界正積極推廣清真認證，受認證食肆已從去年不足100間增至現時逾200間，目標是未來增至逾千間，期望明年國慶時可將更多清真餐飲納入七折優惠，吸引更多“一帶一路”沿線國家遊客來港。他指出，部分商戶優惠不限於國慶當日，而部分食肆的折扣會在早、午、晚餐時段改變，建議市民瀏覽活動官網以便查閱詳情，把握最佳優惠機會。他並呼籲市民在優惠期間外出光顧飲食業、慶祝國慶七折優惠的食肆，並希望內地同胞趁長假期來港旅遊消費，體驗香港美食文化。



太興飲食集團首席營運官何小鋒表示，集團旗下共16個品牌合共逾180間分店均將提供優惠，“我們旨在回饋消費者，期望通過大幅折扣吸引更多顧客。”