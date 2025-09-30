政策“組合拳”推動機械行業

政策“組合拳”推動機械行業力爭年均增速達到3.5%左右 “智”造發展新引擎（圖源：央視網） 中評社北京9月30日電／據新華網消息，9月29日，工業和信息化部等六部門聯合印發《機械行業穩增長工作方案（2025—2026年）》。



方案提到，2025—2026年機械行業運行保持平穩向好態勢，主要目標是力爭營業收入突破10萬億元，年均增速達到3.5%左右。



此外，方案提出全方位擴大有效需求，聚焦挖掘存量市場潛力，培育新需求，擴大有效投資，推動產業數字化智能化轉型，深化開放合作五項內容。



中國機械工業聯合會執行副會長羅俊傑稱：“機械行業穩增長方案核心在於找到拉動內需和提升供給的平衡點。例如，加大製造業重大技術改造和大規模設備更新工程的實施力度，不僅可以為存量市場注入活力，還能推動高端智能製造技術和綠色節能技術的落地。”



記者注意到，方案還提到要積極出台有利於機械行業穩定運行的政策舉措，助力裝備企業開展技術創新和技術改造。同時，利用信息化平台強化運行監測，建立機械行業經濟運行風險預警機制。



智能化轉型打造機械產業發展新引擎



在新發布的《方案》中，智能化轉型成為下一步發展的重要抓手。通過深化技術融合、完善標準體系等，為行業高質量發展注入新動能。



具體來看，方案明確實施智能裝備創新發展工程，聚焦三大方向發力：瞄准國家戰略攻堅工業母機和智能檢測裝備；對接民生需求發展智能農機與醫療機器人；布局未來產業攻關高端智能機器人。同時，加強通用大模型和機械行業大模型研發，推動人工智能、北斗導航等技術與裝備深度融合。