從亮眼數據透視中國經濟韌性與活力（圖源：央視網） 中評社北京9月30日電／據央視網消息，國家發展改革委9月29日舉行新聞發布會，發布會上相關負責人介紹，8月份，我國經濟運行總體平穩，有信心實現全年目標任務。



國家發展改革委新聞發言人李超介紹，從供給側看，生產平穩增長，製造業、服務業的重點領域增勢良好。從景氣程度看，工業企業利潤明顯改善。從需求側看，以舊換新相關商品零售額繼續保持較快增長，服務消費潛力不斷釋放，信息服務業，航空、航天器及設備製造業等投資較快增長，有力支撐產業升級發展。



國家發展改革委新聞發言人李超稱：“下一步，我們將持續加強經濟監測預測預警，做好政策預研儲備，根據形勢變化及時推出。”



商務部：去年中國與北歐貿易額達531.7億美元



商務部9月29日舉行專題新聞發布會，商務部相關負責人介紹，2024年中國與北歐國家的貿易額達到531.7億美元，增長8.5%。



今年1至8月，中國與北歐5國的貿易額達到379.6億美元，同比增長7.1%，增速是同期中歐貿易的兩倍多。北歐企業持續加碼在華投資，截至目前，北歐5國累計對華直接投資超過了150億美元。



商務部歐洲司副司長王宇鵬稱：“其中，瑞典、丹麥對華投資額均超過50億美元，位居歐洲國家的前列。北歐企業普遍看好中國經濟發展的前景，看重中國超大規模市場的潛力。”



文化和旅遊部9月29日介紹，2024年中國文化產業實現營業收入19.14萬億元，比2020年增長37.7%；2025年上半年，國內居民出游32.85億人次、總花費達到3.15萬億元，又創新高。