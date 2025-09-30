【
大
中
小
】 【
打 印
】
國務院任免國家工作人員
http://www.CRNTT.com
2025-09-30 14:43:03
中評社北京9月30日電／據新華社報導，國務院任免國家工作人員。
任命任友群為教育部副部長；任命舒惠好為民政部副部長；任命鄭哲為國家衛生健康委員會副主任；任命張立平（女）為國務院參事室副主任；任命唐煒為國家文物局副局長。
免去吳岩的教育部副部長職務；免去舒惠好的財政部部長助理職務；免去曹雪濤的國家衛生健康委員會副主任職務；免去王衛民的國務院參事室副主任職務；免去任京東的國家能源局副局長職務。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
李強簽署國務院令
(2025-09-16 14:55:10)
事關防汛救災減災，國務院作出部署
(2025-09-13 12:54:39)
我國全面啟動醫療衛生強基工程
(2025-09-12 16:21:50)
李強主持國務院第十五次專題學習
(2025-08-27 11:54:17)
《關於實施“人工智能＋”行動的意見》印發
(2025-08-27 11:53:15)
國新辦介紹“十四五”期能源高質量發展成就
(2025-08-26 15:23:18)
中辦、國辦發布綠色低碳轉型碳市場建設意見
(2025-08-26 12:45:33)
李強主持召開國務院第九次全體會議
(2025-08-19 11:15:54)
國務院任命金民卿為當代中國研究所所長
(2025-08-11 15:59:57)
免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園大班兒童
(2025-08-07 14:36:06)