中評社北京9月30日電／據新華社報導，國務院任免國家工作人員。



任命任友群為教育部副部長；任命舒惠好為民政部副部長；任命鄭哲為國家衛生健康委員會副主任；任命張立平（女）為國務院參事室副主任；任命唐煒為國家文物局副局長。



免去吳岩的教育部副部長職務；免去舒惠好的財政部部長助理職務；免去曹雪濤的國家衛生健康委員會副主任職務；免去王衛民的國務院參事室副主任職務；免去任京東的國家能源局副局長職務。