智慧調度提速出行　福州濱海快線運營

9月29日，乘客搭乘濱海快線列車前往福州長樂國際機場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月30日電／據新華社報導，9月29日下午，福州火車站地下一層人聲鼎沸，嶄新的地鐵站內聚滿了期待的目光。隨著閘機放行，福州濱海快線正式載客運營，福州城市軌道交通運營總里程突破200公里。



記者隨著客流走進車站，廣播“列車即將進站”的提示音剛落，一列嶄新的列車緩緩停穩。只見車體塗裝以“碧海藍天”為主題色帶，車身繪有連綿山巒與海浪波濤，融合了福州“三山一水”的獨特地貌。



走進車廂，寬敞的空間令人眼前一亮 ：全列四節車廂共設196個座位，最大載客量超過1000人。與常規地鐵採用縱向座椅不同，濱海快線增設了橫向座椅，長途乘坐也不易感到疲累。



列車平穩啟動，時速表數字快速跳動：80、100、120……窗外的景象飛速掠過，車廂內並沒有高速行進中常有的沉悶感。“濱海快線列車的車體更寬，最高時速達140公里。車內還配備了壓力波控制裝置，能有效緩解乘客在高速通過隧道時的耳部不適。”中車唐山機車車輛有限公司技術負責人王洋介紹。



列車亮點層出不窮：每節車廂中部都配有行李架，乘客不用“抱行李擠地鐵”；車廂內配備了無線充電和USB接口；無障礙區域寬敞得足以容納輪椅自如轉彎；車門上方的動態地圖用中英文雙語顯示，到站提醒格外醒目。種種細節，盡顯人文關懷。



更令人稱奇的是這條線路的“智慧”。濱海快線創新採用“直達快車＋大站快車＋普通列車”混合運行模式，記者乘坐的這趟大站快車，從火車站到機場僅需約38分鐘，而直達快車最快只需30分鐘。



拖著行李箱的大學生、背著雙肩包的上班族、抱著孩子的年輕父母……一些乘客告訴記者，以前去機場只能坐大巴或者打車，路上至少一個小時，現在地鐵直達，讓通勤和趕飛機都從容了許多。



“南公園站到了。”廣播響起，記者的目光被站台設計吸引。抬頭望去，天花板設計以“福州三寶”之一的油紙傘為靈感，柱面雕刻傳統工藝紋樣，整個站廳猶如一座微型博物館。此外，東門站以水紋裝飾訴說晉安河的內河文化；濱海中央商務區站的LED星空燈帶如海浪起伏，與現代新城的科技感交相輝映。