李家超記者會：保障香港　將成功經驗系統化

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。他談及，上週超強颱風樺加沙吹襲香港，各部門在颱風來港前和後都上下一心，為防範應對和復原全力以赴，把破壞減至最低，政府總結了五方面的經驗；李家超還就特區政府迎接“十一”黃金周的準備工作、美國駐港總領事在港相關活動、前香港眾志主席羅冠聰由美國抵達新加坡但被拒絕入境等問題作出回應。



以下是李家超的發言及答問中文內容：



各位早晨。上星期，超強颱風樺加沙吹襲香港，我希望利用這個機會，總結這次經驗。樺加沙是自一九五○年紀錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，亦是今年西北太平洋及南海區域最強的熱帶氣旋，中心風力一度高達每小時195公里，比二○一八年超強颱風山竹的風力每小時175公里更強。這次十號颱風信號持續懸掛接近11小時，時間是歷來第二長。樺加沙最接近香港時是120公里，加上正值漲潮，多區水位上漲，其中維港的水位曾上升至海圖基準面以上約3.4米，接近二○一七年天鴿襲港時的水位。樺加沙的強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處出現水浸。從新聞報導可以看到，在將軍澳南和香港仔，分別有餐廳和酒店被海水沖毀玻璃門，餐廳尤其破壞嚴重。



各部門在颱風來港前和後都上下一心，為防範應對和復原全力以赴，把破壞減至最低。政府全速進行復原，迅速清理塌樹及障礙物，確保主要幹道暢通，在風後當晚市面活動已經開始，翌日早上社會基本大致回復正常運作。政府總結了經驗，這次能夠把樺加沙的破壞減到最低，有五方面的重要元素。



第一，政府提早和充分部署。我明確要求各部門不可低估樺加沙的破壞力，要全面做好準備，應對和復原。政府超前部署，政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會統籌各部門提前防範風險，在颱風兩日前已召開會議，督導跨部門作全面準備及應變部署，提高各項措施的安全系數。