李家超：料十一黃金周內地旅客154萬人次

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，預計八天的十一黃金周來港內地旅客有154萬人次。已指示各部門做好部署，確保活動可以安全有序地進行。



李家超說，一連八日的黃金周，預計內地旅客有154萬人次，較去年黃金周上升大約11%，亦較今年的春節黃金周和勞動節黃金周有所增加。相信大約有1200個旅行團，和上年數字相若。



“由於要處理大量旅客，亦希望所有旅客有良好體驗，我已經指示各部門做好部署，確保活動可以安全有序地進行。”李家超表示，政務司司長已經在約十日前主持了節慶安排跨部門工作小組會議，統籌和督導各部門做好工作，包括：



第一，增加口岸人手，增設櫃檯疏導人流和車流，跨部門的聯合指揮中心和保安局的緊急事故監察及支援中心會在黃金周啟動，密切監察情況，迅速應對；



第二，加強交通運輸配套，包括增加金巴（港珠澳大橋穿梭巴士）和皇巴（落馬洲—皇崗過境穿梭巴士）班次，也增加跨境直通巴士服務，港鐵亦會按實際情況增加班次；



第三，強化人流管理，警方將會增加警力，全力做好人群管理，包括在大型國慶煙花匯演和不同景點可能出現的人潮；