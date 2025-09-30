北京演藝經濟“熱”中求“新”

圖為今年在北京舉辦的“五月天”演唱會現場。（受訪者供圖） 中評社北京9月30日電／據新華社報導，6月以來，孫燕姿、林俊傑、任賢齊、陳奕迅、“五月天”等眾多歌手、樂團“扎堆”北京開唱，吸引來自全國各地的歌迷相聚於此。即將到來的國慶中秋假期，韓紅、張碧晨等歌手也將在京舉辦演唱會，演出市場持續火熱。



北京市文化和旅遊局數據顯示，今年1月至8月，北京舉辦營業性演出超4萬場，吸引觀眾超1000萬人次，票房收入超37億元。其中，大型演出活動194場，吸引觀眾超380萬人次，票房收入超27億元。可容納10萬名觀眾的“鳥巢”今年下半年檔期已排滿，2026年主場檔期也已近排滿。



當演唱會成為城市流量的入口，小小票根串聯起“吃、住、行、游、購、娛”，演藝經濟正為“演藝之都”北京注入澎湃動能與活力。



首演經濟：“看演唱會，來北京！”



“我專門提早來，希望能買到限量版演唱會‘鳥巢杯’。”7月25日下午，距離“五月天”演唱會開始還有3個小時，來自澳門的觀眾黃穎思已在檢票口等待。從山西趕來的郭雪，還特意帶上了12年前在“鳥巢”看演唱會時購買的明信片——“這是我的青春記憶！這次來要在北京看6場演唱會。”



當下，演唱會已經從單一的娛樂活動升級為情感共鳴與社交體驗的載體。當為心儀的歌手或樂隊歡呼尖叫，當數萬支揮舞的熒光棒匯成一片星海，當熟悉的旋律敲擊心靈勾起段段回憶……“情緒價值”成為無數觀眾“為一場演唱會奔赴一座城”的動力。



“很難不被打動！去現場看過演唱會後，感覺渾身都充滿了電。”邵亞晴興奮地說。很多受訪觀眾表示，演唱會就像心靈的“加油站”，短短幾個小時的全情投入，能讓人忘記煩惱，也能汲取很多感動和力量。



“演唱會的集體性消費特點能促發強大的情緒傳染機制，顯著激發情緒共鳴，更普遍地滿足人們情感訴求。”北京第二外國語學院首都文化和旅遊發展研究院執行院長厲新建說。