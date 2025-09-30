央視總台與港澳各界開啟多項合作

中評社北京9月30日電／據新華社報導，在慶祝中華人民共和國成立76周年之際，9月28日至29日，中央廣播電視總台分別在澳門、香港舉辦深化合作儀式，與港澳各界達成多項合作共識。紀錄電影《勝利日大閱兵》等9部總台精品影視節目在兩地同步啟動展映，攜手廣大港澳同胞共慶祖國華誕，共享發展榮光，凝聚愛國愛港愛澳的強大合力。



活動上，中央廣播電視總台分別與澳門特別行政區政府、澳門廣播電視股份有限公司、澳門大學、香港旅遊發展局圍繞新聞報導、人才交流、對外傳播、體育賽事等方面達成務實合作，為講好港澳故事搭建重要平台。國家電影局與澳門特區政府社會文化司將充分利用優勢資源，合作促進內地與澳門電影產業協同發展。



作為十五運會和殘特奧會賽事主轉播機構，中央廣播電視總台還將與香港、澳門合作推動十五運會和殘特奧會的賽事宣傳推廣、體育賽事轉播等工作。賽會期間，《全運大灣區》《全運晨報》等多檔總台專題節目及新聞欄目將不間斷展現全運賽事的精彩亮點，為灣區體育融合發展注入新活力。此外，總台向澳門廣播電視股份有限公司授權2026年米蘭－科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會媒體權利。



活動現場還發布了總台與澳門特區政府文化局聯合推出的特色文旅項目“家國薪火：澳門愛國史跡文旅路線”以及由總台央視頻聯合湖南博物院、中國數字圖書館共同發起的“馬王堆漢代文化沉浸式數字大展”香港巡展。



