教育部、財政部部署實施銀齡講學計劃

中評社北京9月30日電／據新華社報導，近日，教育部、財政部聯合印發《關於做好2025年銀齡講學計劃有關實施工作的通知》（以下簡稱《通知》）。根據國家銀齡教師行動計劃整體部署，今年計劃招募7000名銀齡講學教師，發揮優秀退休教師引領示範作用，幫助提升農村學校教學水平和育人管理能力，推動城鄉教育優質均衡發展。



《通知》指出，2025年銀齡講學計劃的實施範圍以縣為基本單位，主要面向脫貧地區，欠發達的民族縣、革命老區縣、邊境縣以及新疆生產建設兵團（以下簡稱兵團）團場等，重點向國家鄉村振興重點幫扶縣、“三區三州”等地區傾斜。受援學校為縣鎮和農村學校。在此基礎上，鼓勵各省份和兵團結合實際，面向其他比較薄弱縣鄉地區和教育發展欠發達區域自主選拔優秀退休教師開展講學，可酌情將普通高中納入實施範圍。



《通知》明確，申請銀齡講學計劃的退休教師以校長、教研員、特級教師、骨幹教師為主。年齡一般在65歲（含）以下，政治可靠、師德高尚、愛崗敬業、業務精良；身體健康、甘於奉獻、不怕吃苦、作風扎實；教育教學經驗豐富。講學教師原則上應具有中級及以上教師職稱，以高級教師為主。原單位返聘退休教師工作不列入銀齡講學計劃。



《通知》要求做好講學教師的待遇保障工作，講學教師服務期間人事關係、現享受的退休待遇不變。按月發放工作經費，主要用於向講學教師發放工作補助、交通差旅費用及購買意外保險費等。義務教育階段講學教師工作經費由中央財政和地方財政按照年人均2萬元標準共同分擔。



《通知》要求各地做好招募工作，結合當地實際情況，盡快啟動銀齡講學教師公開招募工作，加強統籌協調，提高招募完成率。要深入挖掘講學教師中的先進典型和感人事跡，總結推廣銀齡教師的工作經驗和研究成果。