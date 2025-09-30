港府未來十年房屋供應目標42萬個

中評社香港9月30日電／香港政府公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告。下一個十年期總房屋需求為41.91萬個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。



房屋局發言人表示，為了平衡政府大幅增加公營房屋供應以滿足社會需求的承擔和社會對私營房屋的需求，政府會把2026／27至2035／36年度十年期的公私營房屋新供應比例維持在70：30。按此，在總房屋供應目標42萬個單位中，公營房屋供應目標為29.4萬個單位，私營房屋供應目標為12.6萬個單位。



發言人續說，在《長策》2024年周年進度報告中，公布未來十年的公營房屋以逐步邁向60：40的比例作為規劃基礎。為增加市民置業的機會，政府將會在下一個十年期繼續向這個方向推進。相應地，29.4萬個單位的公營房屋供應目標會分為17.6萬個公屋／綠置居單位及11.8萬個其他資助出售單位。



私營房屋供應方面，未來十年私營房屋供應目標為12.6萬個單位。政府未來十年會有足夠土地滿足上述目標。除了政府賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。至於較短期的私營房屋供應，根據2025年6月底的最新推算，未來三至四年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為10.1萬個單位。