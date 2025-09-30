以色列就空襲多哈向卡塔爾道歉

中評社北京9月30日電／卡塔爾外交部29日說，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德當天與美國總統特朗普及以色列總理內塔尼亞胡通電話，內塔尼亞胡在通話中就以軍空襲卡塔爾首都多哈道歉。



新華社報導，卡塔爾外交部在一份聲明中說，內塔尼亞胡對侵犯卡塔爾主權表示道歉，並承諾今後不再針對卡塔爾領土發動任何攻擊。



聲明說，穆罕默德首相強調，卡塔爾在任何情況下都堅決拒絕任何侵犯本國主權的行為，保護公民和居民是卡塔爾政府的首要任務。卡塔爾將繼續為結束加沙地帶戰事努力。這反映了卡塔爾一貫通過外交手段應對危機、推動地區安全與穩定的立場。



內塔尼亞胡當天是在美國白宮與特朗普會談期間與卡塔爾方面通的電話。以色列總理府29日晚發表聲明說，內塔尼亞胡在通話中對卡塔爾一名公民在以軍空襲中喪生深感遺憾。



聲明說，內塔尼亞胡向穆罕默德首相保證，以色列空襲目標是巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），不是卡塔爾人。



內塔尼亞胡表示，以方歡迎特朗普關於成立三方小組的提議，以消除以色列與卡塔爾之間的不滿。



卡塔爾是以色列與哈馬斯進行加沙地帶停火談判的主要斡旋方之一。以色列9日空襲身處多哈的哈馬斯領導層。哈馬斯說，空襲發生時，哈馬斯談判代表團正在討論一份由美國提出的停火方案。5名巴勒斯坦人和1名卡塔爾安全部隊人員在襲擊中喪生。以色列此舉招致國際社會強烈譴責。