哈馬斯收到20點計劃　以軍在加沙城擴大行動

中評社北京9月30日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）消息人士29日晚說，這一抵抗組織已經由斡旋方卡塔爾和埃及收到美國總統特朗普就結束加沙衝突提出的“20點計劃”。以色列國防軍當天則繼續擴大在加沙城的軍事行動。



新華社報導，這名消息人士稱，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德和埃及情報總局局長拉沙德當天在卡塔爾首都多哈與哈馬斯談判代表團見面，轉交美方“20點計劃”。哈馬斯談判代表團表示，將以“認真積極的態度”研究這一方案，並作出正式答覆。



特朗普當天早些時候在美國白宮與內塔尼亞胡舉行會談，隨後宣佈內塔尼亞胡同意“20點計劃”。該計劃內容包括哈馬斯在以色列公開宣佈接受這一停火協議之後的72小時內釋放所有被扣押人員；全面恢復對加沙地帶人道援助；以色列分階段從加沙地帶撤軍；組建一個由巴勒斯坦人和國際專家組成的非政治性臨時過渡治理機構，哈馬斯及其他派別不參與加沙地帶戰後治理；加沙地帶非軍事化，部署“國際穩定部隊”等。



美方發佈這一最新停火方案之時，以色列在加沙地帶的軍事行動並未停止。



加沙地帶衛生部門發表聲明說，過去24小時，以軍在加沙地帶的行動導致50人死亡、184人受傷。巴勒斯坦通訊社報導，29日晚，一名12歲加沙兒童在加沙地帶南部城市拉法遭以軍射殺。本輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已累計造成66050人死亡、168346人受傷。



以色列國防軍29日上午發表聲明說，以色列國防軍繼續擴大在加沙地帶北部加沙城的行動。據巴勒斯坦通訊社報導，以軍當天在加沙市中心進行“地面軍事演習”，距離加沙地帶主要醫療機構之一希法醫院僅200米。