美“星艦”擬10月中旬再次試飛

中評社香港9月30日電／美國太空探索技術公司29日宣布，計劃於10月13日進行其新一代重型運載火箭“星艦”的第11次試飛。



新華社報導，該公司表示，此次試飛的主要目標包括為研發下一代“超級重型”助推器收集數據、對飛船隔熱系統進行壓力測試並為未來實現飛船返回發射場進行實驗和驗證。



據介紹，此次試飛所用的助推器曾在第8次試飛中使用過，主要測試目標是驗證下一代“超級重型”助推器計劃採用的新型發動機著陸燃燒模式。助推器將在特定海域濺落，不會返回發射場回收。



按計劃，飛船將在太空中執行多項任務，包括部署8顆“星鏈”模擬衛星，並嘗試在軌重新點燃一台“猛禽”發動機。任務團隊有意拆除了飛船部分隔熱瓦，以重點檢驗特定區域在再入地球大氣層過程中的耐熱能力。此外，飛船將模擬未來返回發射場的飛行路徑，並在試飛最後階段完成動態機動和亞音速制導算法測試，最終在印度洋濺落。



8月26日，“星艦”完成第10次試飛，火箭第一級和第二級均在預定海域濺落。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。