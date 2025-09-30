以色列同意白宮停火計劃　哈馬斯會否接受存疑

中評社北京9月30日電／美國總統特朗普29日在白宮和以色列總理內塔尼亞胡會談後表示，以色列和美國中東地區其他盟友同意白宮提出的結束加沙衝突的“20點計劃”，並要求巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）“必須接受”。這一計劃包含哈馬斯此前公開拒絕的多項停火條件，哈馬斯方面表示將認真積極研究，但會否接受存疑。



新華社報導，在會談後舉行的聯合新聞發佈會上，特朗普說，如果哈馬斯拒絕或這一計劃失敗，美國將“全力支持”以色列繼續在加沙採取軍事行動。內塔尼亞胡表示，這一計劃符合以色列的軍事目標：全部被扣押人員獲釋；摧毀哈馬斯軍事能力和政權；確保加沙不再對以色列構成威脅。內塔尼亞胡還說，除非巴勒斯坦民族權力機構“進行徹底的改革”，否則其在加沙未來治理中沒有位置。



這一計劃的核心是通過停火交換被扣押人員、以色列逐步撤軍和國際監督，實現加沙的去軍事化和重建。要點包括：以色列在協議生效後暫停軍事行動並撤至指定防線；哈馬斯在以色列公開接受這一計劃的72小時內釋放所有被扣押人員；作為交換，以色列釋放部分囚犯和加沙衝突爆發後被扣押的加沙人；哈馬斯成員若承諾繳械與和平共處，可獲赦免或離境。



與停火同步，這一計劃將啟動對加沙的大規模援助並建立臨時治理機制，在巴勒斯坦民族權力機構完成改革前由技術專家委員會過渡管理，並接受國際參與的“和平理事會”監督。將組建國際維穩部隊，負責訓練巴勒斯坦警察並管控邊境安全。加沙在獨立機構監督下實現非軍事化，哈馬斯及其派別不得以任何形式參與加沙治理。以色列將分階段撤軍，不會佔領或吞併加沙。



此間分析人士指出，這一計劃允許以色列在加沙保留大片“緩衝區”，但未制定明確的以色列撤軍時間表，也未提及以從加沙全面撤軍；承認巴勒斯坦建國“是巴勒斯坦人民的願望”，但未包含“兩國方案”一詞；內塔尼亞胡力圖排除巴民族權力機構介入加沙重建治理的可能性，不符合阿拉伯國家願望，也與今年聯合國大會通過的關於和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”的紐約宣言相悖。此外，哈馬斯未參與最新一輪停火談判，其曾拒絕這項計劃中的多項條件，過去提出的關鍵停火要求也未得到滿足。



《紐約時報》報導說，計劃提及的巴勒斯坦建國前景“遙遠而模糊”，僅是象徵性承諾。《華爾街日報》載文說，這一計劃是“特朗普最冒險的外交賭博之一”。《外交政策》網站載文說，一些專家懷疑，這一計劃“能否在結束（加沙）衝突方面取得實質性進展”。