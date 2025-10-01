石崇榮答中評：港澳可攜手助推中醫藥國際化

澳門中醫藥學會會長石崇榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）“2025香港國際中醫藥大會”近日在香港舉行。澳門中醫藥學會會長石崇榮在此間接受中評社記者訪問時表示，粵港澳大灣區正在形成中醫藥產業協同發展的新格局，香港與澳門各自具有獨特優勢，可攜手助推中醫藥產業創新發展與國際化。



談到中醫藥產業“出海”，石崇榮指出，現時情況是中醫理論超出了西方世界的認知範圍，歐美部分醫學界人士仍質疑中醫理論，比如認為經絡等理論缺乏解剖學依據。歐美國家認為中藥成分複雜、作用機制不明確，因此面臨嚴格監管。比如美國FDA要求中藥按美國“新藥” 標準提交臨床試驗數據，導致中藥很難通過審批。



石崇榮認為，可以從三個方面推進相關進展：一是積極進行國際標準認證。石崇榮說，國際化標準認證是中醫藥國際化的敲門磚，需要根據不同產品類型進行相應標準認證。藥品方面，需要通過美國處方藥或非處方藥的審批，在歐盟需要獲得傳統草藥註冊（THR）等。非藥品方面如中醫藥護膚品，在美國要經過美國FDA認證，在歐洲，要經過歐盟CPNP認證與歐盟的CE認證。



二是進行中醫文化科普。讓外國人瞭解認識中醫藥文化歷史，以及對人類健康所起到的巨大作用，讓國外人感受中醫藥存在的價值。



三是出口產品方面，石崇榮認為，中藥種類繁多，每種中藥成分複雜特殊，每個國家對中藥的審核標準不一，因此中藥出海面臨不少問題和困難。可以將中藥轉化成更多保健的衍生產品，如藥食同源的保健食品或中醫藥護膚品。