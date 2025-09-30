9月份中國製造業PMI升至49.8%

中評社北京9月30日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據顯示，9月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月上升0.4個百分點，製造業景氣水平繼續改善。



企業生產擴張加快。9月份，生產指數為51.9%，比上月上升1.1個百分點，升至近6個月高點，製造業生產活動較為活躍；新訂單指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點，市場需求景氣度有所改善。受製造業生產回升帶動，企業加快原材料採購，採購量指數升至51.6%。



小型企業PMI回升。9月份，大型企業PMI為51.0%，比上月上升0.2個百分點，持續高於臨界點，保持平穩擴張態勢；中型企業PMI為48.8%，比上月略降0.1個百分點，景氣水平基本平穩；小型企業PMI為48.2%，比上月上升1.6個百分點，景氣水平有所改善。



三大重點行業較快擴張。9月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.9%、51.6%和50.6%，均明顯高於製造業總體，同時上述重點行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，企業供需兩端較為活躍；高耗能行業PMI為47.5%，比上月下降0.7個百分點。



市場預期持續改善。9月份，生產經營活動預期指數為54.1%，比上月上升0.4個百分點，連續三個月回升，表明製造業企業對近期市場發展預期向好。從行業看，農副食品加工、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於57.0%以上較高景氣區間，相關企業對行業發展信心較強。