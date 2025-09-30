民調顯示美國人認為特朗普帶領國家走錯方向

中評社北京9月30日電／新華社報導，美國《新聞周刊》網站27日發表題為《美國人對唐納德·特朗普領導下的國家走向感到不滿》的文章稱，最新民調結果顯示，越來越多的美國民眾認為，美國正在總統特朗普的帶領下“走錯方向”。這種情緒不僅出現在民主黨人和無黨派人士中，在特朗普所屬的共和黨群體中也日益擴大。文章摘錄如下：



美國維拉洞察公司9月的一份民調顯示，僅28%的美國成年人認為國家正“走在正確道路上”，60%的受訪者認為國家已“偏離正軌”。這一數據較8月出現大幅惡化，當時認為國家“走在正確道路上”和“偏離正軌”的受訪者比率分別為33%和57%。



另據美國蓋洛普諮詢公司的民調數據，僅29%的美國人對國家當前發展狀況感到滿意，這是自特朗普今年1月就職總統以來的最低水平。



最近民調數據顯示，共和黨內部的信心已開始動搖。蓋洛普諮詢公司數據顯示，對美國現狀滿意度降幅最大的群體是共和黨人：從8月的76%降至9月的68%。美聯社-NORC公共事務研究中心民調顯示，認為美國“走錯方向”的共和黨人從6月的29%激增至9月的51%；在45歲以下的共和黨人中，這一比例達到61%。



美國喬治·華盛頓大學學者彼得·洛格說，最近的民調結果“對共和黨政客來說是極壞的消息”。民主黨民意測驗專家馬特·麥克德莫特對此表示贊同，並稱這些民調結果“無疑是對特朗普的警告信號”。