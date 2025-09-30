中評社北京9月30日電／“民主黨人不願做正確的事……”“‘停擺’是因為共和黨人想要‘停擺’、想要傷害美國人……”當地時間9月29日，美國總統特朗普與國會民主黨領袖會面，但未能就臨時撥款法案達成共識。



新華社報導，如果目前的僵局延續到30日午夜，美國聯邦政府將“停擺”，部分機構不得不關門。不過，這並不是什麼新鮮事。從歷史上看，類似危機經常出現，美國政府“停擺”已超過20次。為什麼美國聯邦政府屢屢面臨“停擺”窘境？為什麼兩黨就預算經常談不攏？“停擺”會給美國經濟帶來什麼後果？



為什麼聯邦政府會停擺？



美國聯邦政府停擺，是因為沒錢了。



美國聯邦政府財政管理依賴預算制度。美國國會參眾兩院對政府提出的預算草案進行討論、修改，達成一致後再交由總統簽署，成為聯邦政府各項支出的依據。



美國財政年度通常從每年10月1日開始至次年9月30日結束。如果財政年度開始前國會沒能就預算達成一致，只能靠臨時撥款法案維持支出。否則，聯邦政府就會“停擺”。



9月19日，美國共和黨起草的臨時撥款法案沒能在參議院“闖關”成功。9月29日，特朗普與國會民主黨領袖會面又沒有結果。這意味著，在即將開始的2026財年，美國聯邦政府不少機構可能馬上就要面臨關門的窘境。



事實上，美國現行預算制度下很少有按時按規定完成撥款審批的年份。美國皮尤研究中心的統計顯示，在1976年美國開始執行現行預算制度後，國會僅有四年按時完成撥款程序。



例如，美國政府即將於本月底結束的2025財年預算還沒有獲批。當前，聯邦政府運作依靠的也是臨時撥款法案。美國國會2024年12月和2025年3月均是在政府資金耗盡前數小時才通過臨時撥款法案，從而避免“停擺”。

