YouTube母公司就停止特朗普帳戶和解
http://www.CRNTT.com
2025-09-30 16:04:11
中評社香港9月30日電／影片分享平台YouTube母公司同意支付2450萬美元，與美國總統朗普就2021年1月國會暴動後帳戶被停止案達成和解。
據香港電台報導，YouTube在和解協議中並未承認有不當行為，無需因此對產品或政策作出變更。
特朗普也對包括已改名為X的推特、Facebook母公司Meta等提出訴訟，指控他們非法禁止保守派言論。
