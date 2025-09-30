港政界促伊珠麗恪守國際公約

中評社北京9月30日電／據大公報報導，美國新任駐港總領事伊珠麗來港後，被揭發邀請陳方安生等反中亂港頭面人物出席活動，事件引起香港各界的強烈關注和高度警惕。多名政界人士強烈要求伊珠麗恪守有關國際公約，恪守不干涉內政原則，尊重中國主權和特區法制，為促進美國同香港特區交流合作和中美關係健康發展發揮積極作用。＼大公報記者 龔學鳴



香港法律專業人員協會會長王吉顯指出，伊珠麗作為外交官員，其公開行為應當尊重香港的法律和社會現實，應有利於增進相互理解與合作。希望伊珠麗恪守有關國際公約，恪守不干涉內政原則，尊重中國主權和特區法制，為促進美國同香港特區交流合作和中美關係健康發展發揮積極作用，推動港美交流合作。



亂港勢力必遭嚴厲打擊



立法會議員鄧家彪表示，眾所周知，2019年黑暴期間，伊珠麗當時擔任美國駐港總領事館政治部主管，與多位反中亂港分子接觸和密謀，已知的包括黃之鋒、逃犯羅冠聰、陳方安生等人。今天，伊珠麗甫到任就密密相見“新知舊雨”，不得不警惕其用心和意圖。



立法會議員郭偉強批評，伊珠麗作為香港駐港總領事，不僅不思考如何改善中美關係，深化交流，卻打著聯繫各界的旗號進行這種帶有明顯“政治聲援”色彩的會晤，完全不符合國際法和國際關係基本準則，是公然干涉中國內政。



立法會議員林新強表示，希望美駐港總領館人員以及那些試圖充當外部勢力代理人的反中亂港棋子，能夠認清形勢、懸崖勒馬，避免在錯誤的道路上越走越遠。他強調，任何破壞香港繁榮穩定、損害國家主權和安全的行為，都必將受到法律的打擊和市民的堅決反對！