中評鏡頭：烈士紀念日以花寄托追思

紀念碑北側，兩組花壇上白菊等鮮花組成的18個花環，寄托著全體中華兒女對英烈的深情追思（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月2日電（記者 陳思遠）烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式9月30日上午在北京天安門廣場隆重舉行。現場18花環、9個莊重花籃，連同全體人員手中的黃白菊花，以最質朴的方式，傳遞著中華兒女對革命先烈的深切追思與崇高敬意。



人民英雄紀念碑北側，兩組花壇上整齊擺放著18個圓形花環。每個花環均以潔白的菊花為主材，點綴著象徵赤誠與敬意的紅掌，白與紅的鮮明對比，既顯素雅莊重，又飽含後輩以白花寄哀思的深情，靜靜訴說著全體中華兒女對英雄的緬懷。



廣場方陣前方，9個大型花籃一字排開，以中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士，各人民團體和各界群眾，老戰士、老同志和烈士親屬，中國少年先鋒隊名義敬獻的，在方陣面前一字排開。花籃籃體設計沉穩大氣，紅色緞帶上“人民英雄永垂不朽”八個金色大字既是對英烈的禮贊，也是對歷史的銘記。



隨著中國人民解放軍軍樂團奏響深情的《獻花曲》，18名禮兵穩穩抬起花籃，緩步走向人民英雄紀念碑，將花籃擺放在紀念碑基座上。此時，習近平等黨和國家領導人登上紀念碑基座，在花籃前駐足凝視。鮮艶的紅掌、綻放的百合、芬芳的文心蘭，寄托著對人民英雄的深切緬懷和崇高敬意。



儀式現場，全體參會人員手中都捧著一束黃菊或白菊。軍人代表們整齊列隊，手中的鮮花高度一致，盡顯紀律與莊重；各界群眾代表輕握花束，目光望向紀念碑，神情中滿是崇敬。待禮兵獻花完畢，少年兒童與各界代表依次緩步走向紀念碑，將手中的菊花輕輕擺放在基座前，一朵朵菊花層層叠叠，如同無聲的誓言，將對英烈的思念與傳承的決心，悄悄傳遞給長眠的英雄。



從18個花環的靜靜守護，到9個花籃的莊重敬獻，再到萬千菊花的依次擺放，這場儀式以“花”為媒，傳遞著中華兒女對英烈的深厚情感。

