中評鏡頭：各民族同心祭英烈　凝聚團結力量

在各界代表方陣中，身著多彩民族服飾的少數民族代表格外醒目（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月1日電（記者 陳思遠）烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式30日上午在北京天安門廣場隆重舉行。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，同包括各少數民族代表在內的各界群眾一道出席儀式，在緬懷英烈中凝聚民族共識，以團結姿態告慰英雄忠魂。



廣場上，五星紅旗高高飄揚，人民英雄紀念碑巍然矗立。在各界代表方陣中，身著多彩民族服飾的少數民族代表格外醒目：彝族的察爾瓦綉著象徵希望的馬纓花精巧別致；蒙古族的蒙古袍紋樣大氣，盡顯草原兒女的豪邁……他們手捧白色或黃色菊花，眼神莊重而堅定，成為廣場上一道承載著“56個民族一家親”的動人風景。



10時整，向人民英雄敬獻花籃儀式正式開始，天安門廣場上的各界代表共同瞻仰紀念碑。其中，各族代表也依次踏上紅毯，沿著台階緩步走向紀念碑，有的手持鮮花矗立，有的凝視浮雕細節，共同感悟先烈們的崇高精神。



偉大抗戰精神，始終閃耀著偉大團結精神的光芒。回望歷史，近代中國積貧積弱，民族凝聚力渙散、人民力量未形成合力，成為日本軍國主義敢於發動全面侵華戰爭的重要原因。而在抗日民族統一戰線的旗幟下，全體中華兒女徹底打破階級、地域、黨派的界限，以“天下興亡、匹夫有責”的擔當挺起民族脊梁。地不分南北，人不分老幼，各族人民同仇敵愾、並肩作戰，用鮮血和生命詮釋了“中華民族共同體”的深刻內涵。



如今，這份跨越時空的團結精神，在人民英雄紀念碑前不斷延續。正如習近平同志所說，各民族要像石榴籽一樣緊緊抱在一起。團結一心，砥礪奮進，這也是對英烈最好的告慰。



人民英雄永垂不朽，民族復興薪火相傳。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全黨全軍全國各族人民傳承和弘揚偉大抗戰精神，正踔厲奮發、勇毅前行。56個民族手挽手、心連心，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的征程上，續寫著屬於新時代的團結篇章。

