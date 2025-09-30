烈士紀念日現場　習近平敬獻花籃

黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，同各界代表一起出席烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月1日電（記者 陳思遠）銘記英烈功勛，砥礪奮鬥精神。烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式30日上午在北京天安門廣場隆重舉行。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，同各界代表一起出席儀式。



莊嚴的天安門廣場上，鮮艶的五星紅旗高高飄揚，人民英雄紀念碑巍然矗立。廣場中央，“祝福祖國”巨型花籃表達著對祖國繁榮昌盛的美好祝願。紀念碑北側，兩組花壇上白菊等鮮花組成的18個花環，寄托著全體中華兒女對英烈的深情追思。



臨近10時，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人來到天安門廣場，出席向人民英雄敬獻花籃儀式。



中國人民解放軍軍樂團小號手吹響深沉悠遠的《烈士紀念日號角》。



“禮兵就位！”隨著號令，三軍儀仗兵邁著鏗鏘有力的步伐，正步行進到紀念碑前持槍伫立。



10時整，向人民英雄敬獻花籃儀式正式開始。軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，全場齊聲高唱中華人民共和國國歌。



國歌唱畢，全場肅立，向為中國人民解放事業和共和國建設事業英勇獻身的烈士默哀。



默哀畢，手持鮮花的少年兒童面向人民英雄紀念碑高唱《我們是共產主義接班人》，並致少年先鋒隊隊禮。



方陣前，以中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士，各人民團體和各界群眾，老戰士、老同志和烈士親屬，中國少年先鋒隊名義敬獻的9個大型花籃一字排開，花籃紅色緞帶上書寫的“人民英雄永垂不朽”格外醒目。