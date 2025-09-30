挪威官員：期待與中國加強海事等領域合作

中評社香港9月30日電／挪威貿易、工業和漁業部國務秘書埃文·薩格巴肯9月29日表示，挪威將以主賓國身份參與今年12月在上海舉行的中國國際海事展，期待與中國加強海事、海產等領域合作。



新華社報導，薩格巴肯當天出席中國駐挪威使館舉辦的慶祝中華人民共和國成立76周年招待會時向記者表示，儘管挪中在地理上相距遙遠，但多年來兩國在諸多領域建立了牢固而有意義的聯繫，尤其是海事和海洋相關產業。目前中國企業已成為挪威船東最重要的船舶建造商，中國也是挪威海事產業的關鍵市場。



他介紹，挪中雙方2003年簽署海運協定以來，通過海事工作組定期開展對話磋商，推動相關領域合作取得成果。在今年6月舉辦的挪威國際海事展上，60多家中國企業積極展示新產品和新理念，借助這一世界級行業平台尋找合作夥伴、開拓國際市場。挪威12月將參加中國國際海事展，相信挪威業界領軍企業將會踴躍參與這一展會。



薩格巴肯還表示，中國是挪威最重要的海產市場之一。去年，挪威向中國出口海產品超過18萬噸，中國也批准了進口挪威鮮活雪蟹，期待未來兩國在海產領域會有更深入合作。



據中國駐挪威大使侯悅介紹，中國已成為挪威第三大海產市場，兩國海事合作也不斷湧現新亮點。在綠色轉型對話框架下，雙方今年簽署了關於可持續海洋管理和低碳發展的兩份諒解備忘錄。中國建造的7500立方米液態二氧化碳運輸船為挪威“長船”碳

捕集與封存項目提供了有力支撐。同時，中國建造的鑽井平台也已在挪威外海油氣田投入使用。