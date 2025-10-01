歡度國慶　天安門廣場花籃寓和平

北京天安門廣場中心花壇內，“祝福祖國”巨型花籃如約亮相（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月1日電（記者 陳思遠）今年是中華人民共和國成立76周年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。為慶祝國慶節到來，北京天安門廣場中心花壇內，“祝福祖國”巨型花籃如約亮相，以喜慶氣息點亮廣場，將國慶的熱烈氛圍烘托得愈發濃厚。



作為花壇主景，“祝福祖國”巨型花籃在設計上亮點紛呈。今年，花籃首次以北京市花月季作為焦點花，層層叠叠的花瓣盡顯雍容，象徵著和平與希望的美好願景。與此同時，花籃加大了新型花（葉）植物應用力度，鳶尾的靈動、翠菊的明艶、珙桐的雅致與橄欖枝的蒼翠巧妙融合，構建出層次豐富的視覺效果。



每一種植物的選擇，都體現了對和平的珍視。有著“中國鴿子樹”美譽的珙桐，本身就是和平的象徵；橄欖枝自始至終承載著榮耀與和平的寓意；向日葵則以向陽而生的姿態，象徵著自由與幸福。尤為引人注目的是，花籃上的和平鴿元素格外突出——數只和平鴿通體潔白，羽毛的紋理清晰可辨，炯炯有神的眼睛仿佛飽含深情，以展翅飛翔的姿態環繞在花籃四周，模樣靈動鮮活。



花籃的設計直觀詮釋了和平發展理念，讓“和平發展、欣欣向榮”的美好寓意撲面而來，直抵人心。



花籃籃體的細節設計更添紀念意義：南面鐫刻著“祝福祖國 1949－2025”，北面印著“歡度國慶 1949－2025”，兩組字樣跨越時空，串聯起祖國76載風雨兼程與對未來的美好期許；東、西兩側則以金色蘭花圖案裝飾，蘭之清雅與紅金主色調碰撞，既顯中式美學韵味，又為節日增添了精致感。



花壇地面花卉同樣滿載美好寓意。花壇底部整體呈現出向日葵圖案，寓意朵朵葵花向太陽；色彩上以紅色、橙色、黃色為主，熱烈明快的色調將國慶氛圍推向高潮。值得一提的是，地面花卉中的菊花、一串紅為擁有國內自主知識產權的花卉品種。



巨型花籃正靜靜矗立在天安門廣場，不僅是國慶期間的亮麗景觀，更以無聲的語言訴說著對祖國繁榮昌盛、國泰民安的祝願，也傳遞著中國期盼世界和平發展、與各國共創美好未來的真誠心意。

