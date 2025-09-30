中評鏡頭：人民英雄紀念碑　英烈精神永存

在北京天安門廣場人民英雄紀念碑前，烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式隆重舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月30日電（記者 陳思遠）歲月無聲，豐碑為證。9月30日上午，在北京天安門廣場人民英雄紀念碑前，烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式隆重舉行。這座矗立六十七載的“共和國第一碑”，不僅是儀式的核心坐標，更承載著全國人民對革命先烈的敬仰與懷念，成為鐫刻歷史記憶、傳遞民族精神的永恒象徵。



人民英雄紀念碑坐落於天安門廣場南北軸線核心，北望天安門城樓，南鄰毛主席紀念堂，與東西兩側的人民大會堂、中國國家博物館遙相呼應，在廣場建築群中盡顯莊重。它專為紀念人民解放戰爭、人民革命及近代以來為民族獨立犧牲的人民英雄而建，於1949年9月30日奠基，1952年8月1日正式開工，1958年5月1日落成揭幕。



遠觀其形，人民英雄紀念碑通體由花崗岩與漢白玉構築，37.94米的高度直插雲霄，在陽光下透著沉靜的力量，與周邊建築共同勾勒出廣場的莊嚴輪廓。



朝紀念碑走近，紀念碑的細節逐漸清晰。底部台基共分兩層，四周環繞漢白玉欄杆，欄柱雕刻細膩，台基鋪設光潔的花崗岩石板，踩上去沉穩堅實，兩層月台共同托舉著主體建築，顯得莊重而穩固，暗合“英烈精神永立不倒”的深意。



抬頭仰望，碑身正面正中，毛澤東同志題寫的“人民英雄永垂不朽”八個鎏金大字熠熠生輝，字體遒勁有力，在陽光照耀下更顯莊重；碑身背面，由毛澤東起草、周恩來書寫的碑文跨越時空：“三年以來，在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽！三十年以來，在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽！由此上溯到一千八百四十年，從那時起，為了反對內外敵人，爭取民族獨立和人民自由幸福，在歷次鬥爭中犧牲的人民英雄們永垂不朽！”每一句話都凝聚著對英烈的追思，更昭示著對歷史的銘記。

