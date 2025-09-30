香港8月外匯基金總資產按月減少324億港元

中評社香港9月30日電／香港金管局今天公布，截止8月底，外匯基金總資產為40702億港元，按月減少324億元。其中，外幣資產減少361億元，主要是在貨幣發行局制度下出售美元；港元資產則增加37億元，因為香港股票按市價重估。



據香港電台報導，截止8月底，貨幣基礎為20142億元，按月減少1.4%，由於在貨幣發行局制度下購買港元，但有關減幅因負債證明書總額增加而被部分抵銷。支持資產總額減少3.5%至22112億元，支持比率下降至109.78%。