【
大
中
小
】 【
打 印
】
香港8月外匯基金總資產按月減少324億港元
http://www.CRNTT.com
2025-09-30 17:28:26
中評社香港9月30日電／香港金管局今天公布，截止8月底，外匯基金總資產為40702億港元，按月減少324億元。其中，外幣資產減少361億元，主要是在貨幣發行局制度下出售美元；港元資產則增加37億元，因為香港股票按市價重估。
據香港電台報導，截止8月底，貨幣基礎為20142億元，按月減少1.4%，由於在貨幣發行局制度下購買港元，但有關減幅因負債證明書總額增加而被部分抵銷。支持資產總額減少3.5%至22112億元，支持比率下降至109.78%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
香港金管局：美國關稅措施及利率走勢不確定
(2025-05-08 15:57:45)
余偉文：香港外匯基金內美元資產已降至79%
(2025-05-06 16:22:58)
香港金管局：銀行業信貸質素維持平穩
(2025-05-06 15:34:36)
香港外匯基金首季投資收入672億元
(2025-05-06 15:28:34)
近期港元偏強 香港金管局入市
(2025-05-04 10:22:40)
香港金管局：開拓其他市場 推廣人民幣業務
(2025-02-18 17:33:13)
香港金管局下調基本利率至4.75%
(2024-12-19 10:38:59)
香港金管局攜手多邊組織加強亞洲氣候投資
(2024-11-13 14:36:00)
香港金管局推出5項措施支持中小企業發展
(2024-10-18 16:46:14)
香港金管局下調基本利率至5.25%
(2024-09-19 10:32:33)