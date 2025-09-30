】 【打 印】 
解放軍兩艘軍艦抵香港　明起開放已約市民參觀
　　中評社香港9月30日電／解放軍海軍訓練艦“戚繼光艦”和兩棲船塢登陸艦“沂蒙山艦”來港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，明天開放予已預約的市民參觀。

　　香港電台報導，今天有香港的中小學生獲邀登艦參觀，學生表示，兩艘軍艦很宏偉，設備先進，對身為中國人感到自豪。

　　

