解放軍兩艘軍艦抵香港　明起開放已約市民參觀

中評社香港9月30日電／解放軍海軍訓練艦“戚繼光艦”和兩棲船塢登陸艦“沂蒙山艦”來港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，明天開放予已預約的市民參觀。



香港電台報導，今天有香港的中小學生獲邀登艦參觀，學生表示，兩艘軍艦很宏偉，設備先進，對身為中國人感到自豪。



