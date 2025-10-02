中評鏡頭：少先隊員瞻仰紀念碑　傳先輩精神

廣場上，一群身著白色上衣、深藍色下裝的少年兒童格外醒目（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月2日電（記者 陳思遠）銘記英烈功勛，砥礪奮鬥精神。烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式30日上午在北京天安門廣場隆重舉行。廣場上，一群身著白色上衣、深藍色下裝的少年先鋒隊隊員格外醒目。他們挺直脊背，胸前佩戴鮮艶的紅領巾，目光堅定地望向人民英雄紀念碑，靜靜等候著儀式開始。



10時整，向人民英雄敬獻花籃儀式正式開始。軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，全場齊聲高唱中華人民共和國國歌。少年隊員們昂起頭顱，稚嫩卻嘹亮的童聲融入合唱的洪流，既有對國歌的敬畏，更透著傳承英烈精神的堅定，為莊嚴的歌聲增添了蓬勃的希望感。



國歌唱畢，全場肅立，向為中國人民解放事業和共和國建設事業英勇獻身的烈士默哀。少年兒童們手中捧著黃色的菊花，緩緩垂下腦袋，雙目緊閉，以最純真的姿態緬懷英烈，英烈精神在他們心底也悄然扎根。



默哀結束，清脆的童聲再次響徹廣場。少先隊員們面向人民英雄紀念碑，高唱《我們是共產主義接班人》。“繼承革命先輩的光榮傳統，愛祖國，愛人民……”歌聲裡滿是對英烈的崇敬。歌曲結束後，少年兒童們齊刷刷舉起右手，敬上標準的少年先鋒隊隊禮。



儀式後半程，少年兒童與各界代表依次走向紀念碑。孩子們手捧鮮花，沿著台階緩步走上基座，腳步輕輕卻格外堅定。走到浮雕前，他們停下腳步，仰起頭認真端詳。五四運動、南昌起義、勝利渡長江等畫面，向少年兒童們傳達了百年艱苦奮鬥的革命史。



紅領巾映著豐碑，童聲連著初心。少年隊員們用歌聲、隊禮與凝望，完成了一次與英烈的“對話”，也讓英烈精神在新一代的心中，種下了砥礪奮鬥、振興中華的種子。

