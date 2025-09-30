日韓領導人在釜山舉行會談

中評社香港9月30日電／韓聯社報導，韓國總統李在明30日在釜山與日本首相石破茂舉行雙邊會談，雙方就通過深化合作促進共同發展的重要性達成共識。



李在明在會上表示，此次會晤堪稱“穿梭外交”的典範，期待能為新時期的韓日關係奠定基石。他指出，隨著國際形勢日益複雜，韓日近鄰之間的友誼與交流顯得尤為重要。希望能通過穿梭外交推動兩國領導人頻繁互動，共同推動雙邊關係發展。



李在明表示，韓國與日本在多個領域面臨相似的問題，其中之一便是首都圈人口過度集中。石破茂閣下對區域均衡發展高度關注，這與我的理念不謀而合。他進一步強調，希望兩國不僅地理位置相近，也能在情感、經濟、社會文化、安全等領域實現真正的親近，超越易於共鳴的社會議題，構建兼具情感交流的韓日關係。



石破茂表示，釜山距離我的故鄉僅一小時航程，這裡也是朝鮮通信使（朝鮮王朝時期向日本派遣的外交使節團）啟程赴日的地點。他表示，今年適逢日韓邦交正常化60週年，紀念朝鮮通信使的活動豐富多彩，許多人借此瞭解了通信使的傑出貢獻以及日韓兩國的緊密聯繫。



石破茂強調，在嚴峻環境下，如果兩國能夠尋找共同利益並推進合作，將非常有意義。希望通過頻繁交流，不斷鞏固穿梭外交的成果。他表示，此次與總統閣下會晤是我下月卸任前的最後一次外交行程，能夠以此畫上圓滿句號，意義非凡。